帝国时代4鹿门山之障战役怎么过 怎么防住缺口

2021-11-09 09:40:03 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4鹿门山之障是蒙古帝国中的一个战役关卡，这关需要建立防线防御敌人的猛攻，难度比较大，下面就为大家分享帝国时代4鹿门山之障战役过关攻略。

帝国时代4鹿门山之障战役攻略

防线构筑

1. 北路防线位于刷兵点前，依托树林和河流建立防御阵线，由于没有高地，所以尽力使用曲射炮，也可以用直射炮的，放在北路隔着森林射，只是射界受限。

2. 南路防线位于两条行军路线交汇处，依托树林和高地建立防御阵线，高地的入口位于我方基地一侧，地形十分有利，可以使用直射炮部署于高地之上。

具体打法

由于骑兵不能打墙的机制，所以修理外墙-内塔的双层防线是有必要的，在这种情况下，敌人的骑兵不会冲击防线而分散守军伤害。守军超远程武器应先清理对方投石机和冲车，在清理掉对方投石机和掷弹兵之前，派农民上去修墙是没有用的，只能暂时依靠塔楼的维修功能。

关于任务触发机制，是过关的关键，由于在完全封闭两条防线之后，敌人的攻城部队才会刷出，所以就可以先修好一条，另一条路处理掉不断刷出的骑兵，即可完成资源的积累和发展。

然而由于前文所述，宋朝的骑兵甚是强悍，为避免消耗太多资源用于无尽的防守，故采用下面的修墙方式：仅留一缺口，用英雄固定位置占住，配合长矛兵+和尚，这样一次只能有2-3骑冲到英雄面前，可以轻松处理。

接下来就是攒资源，造一窝蜂，等准备好了就封住缺口，进行防御就好了。