暗黑地牢2阵容怎么组 推图怎么搭配队伍

暗黑地牢2游戏中有多个职业可以选择，不同的职业玩法不同，搭配的阵容也不同，那么暗黑地牢2有什么好用的队伍？下面就为大家介绍一下。
因为神秘学家血压拉满的回血技能，以及盗贼平平无奇的技能，导致我一直没有练他们。结果今天发现神秘学家的火球术是真的好用。
这次的开局很戏剧性，因为神秘学家破坏狂开局(前进3，大甲2，强化2)所以带了个盗贼补位置。主要还是为了顺路学技能。
总结起来，瘟疫加血降压清闪避，盗贼保持阵型外加绝食输出，恶女绝食流嘲讽，外加大招输出，神秘学家2回血一个火球术砸对面后排。
关于几个boss：
遇到婴儿，有两个能位移的角色基本不用担心吃太多肉崩盘，剩下boss没啥好说的，一顿输出砸下去。
将军这把遇到，深渊炮击和瘟疫投毒，纯白嫖。当瘟疫去降压，阿三砸火球时，盗贼补个标就行。恶女嘲讽开起来，后排压力不大。
图书管理员就不说了，被瘟疫和阿三克的死死的，恶女这时候选择性划水就行，战术后仰。
反而是新版本邪教徒打起来比较吃力，就怕恶女速度不够来不及夹住脚，被换到4号位。遇到大胖子和两小天使也挺烦，因为破坏狂的缘故，导致第一回合没啥输出。但只要不贪基本都能满状态过。
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