银河破裂者战役最高难度怎么通关 战役最高难度怎么玩

使命召唤先锋游戏中有个使命召唤先锋就地取材成就你叫特殊，需要在规定时间杀死敌人并收集弹药，下面就为大家分享使命召唤先锋就地取材成就攻略。使命召唤先锋就地取材成就攻略就地取材是游戏中一个比较特殊的成就，完成条件为：在剧情战役中，在杀死敌人后3秒内从他身上收集弹药，累计15次。成就玩法这个成就推荐在第一

2021-11-07 | 0