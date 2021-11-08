银河破裂者农业产量怎么提升 农业高产量怎么玩

2021-11-09 09:06:25 来源：互联网 编辑：佚名

银河破裂者游戏中前中期农业非常重要，玩家需要先提高农业的产量在进行下一步发展，那么银河破裂者怎么提高农业产量？一起来看看吧。

银河破裂者农业产量提升方法

操作方法:

1.建好3级培育机，通电。

2.建尽可能多的3级采收机，注意不要给采收机通电，-定要确保造好时采收机没有在工作。

采收机们电力-起连一个没有电的电路， 培育机单独连一个始终 有电的建筑。

3.给采收机通电，采收无人机开始挖矿。

4.重头戏来了，采收无人机到达采收站的一瞬间，如下图，你会发现产量暴涨。

5.然后赶紧打开地图，传送到主基地，系统会记录你离开的这个星球的最后-秒的资源产量作为这 个星球的产量,而且产量就这样固定在50多不变,资源蹭蹭蹭的暴涨。