Epic喜加一：《艾文殖民地》在哪免费领取

2021-11-08 16:25:44 来源：互联网 编辑：佚名

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《艾文殖民地》游戏介绍：

在《艾文殖民地》，为人类打造一个全新的家园。探索 Aven Prime - 一个距离地球几光年之远的满是沙漠、苔原和湿地的外星星球。修建殖民地，并将其扩张成庞大的都市，同时，你还要处理在一个新世界定居时所面临的各种挑战。

游戏截图：

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