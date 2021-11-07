使命召唤先锋可靠战友成就怎么做 怎么消灭斯坦纳的士兵

2021-11-08 09:53:45 来源：互联网 编辑：佚名

使命召唤先锋游戏中有很多成就可以解锁，其中有个可靠战友成就比较特殊，做起来很麻烦，下面就为大家分享使命召唤先锋可靠战友成就攻略。

使命召唤先锋可靠战友成就攻略

可靠战友是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：在'夜莺夫人'中，在百货商店中使用擒拿消灭斯坦纳的所有士兵。

成就玩法

这个成就在老兵难度非常麻烦，建议还是简单难度做。

简单模式被发现了也不会被打死，绕一下继续回来刀。或者可以找个楼梯门，躲在门后面，进来一个刀一个

在2楼储物间和3楼狙击手所在位置附近都有烟雾弹，要是被发现后冲脸的可以烟雾弹晕住敌人可以直接出发击倒。