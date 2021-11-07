帝国时代4中国怎么收税 中国税金机制是什么

2021-11-08 09:30:49 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4中国在游戏中有个独特的收税机制，税金利用的好能够帮助玩家更快速的发展，那么帝国时代4中国税金怎么收？一起来看看吧。

帝国时代4中国收税机制介绍

中国建筑在建造、研究和收集资源时会获得税金存放在建筑内，城镇中心没有税金，而宝塔每分钟自行生产10金。

每建造一个单位+4 研究一个科技+32 放置一次资源+1。

注意收集资源加税金是放置一次不看放置数量(甚至上交0点资源都可以加税金)，这意味着手推车会使后期的税金积累速度减少。

要注意官员+20%资源不包括税金的累积。

另一方面早期可以通过手动上交资源快速积累税金特别是在不采金矿的开局。