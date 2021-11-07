帝国时代4罗马开局怎么玩 罗马前期农民造什么

帝国时代4罗马前期农民的分配非常重要，农民分配的好能帮助玩家开局快速发展，那么罗马前期建筑造什么？一起来看看吧。
开局杀羊，新出的第七个农民直接造房子然后金矿，第八个农民也金矿，然后之后新出的农民全给羊，等200金后金矿农民采木，拉3采羊农民造二本然后只留四农民采羊多的农民采木。
或者也可以开局不杀羊，仅杀鹿和采集那个红色果实，侦查兵四周带回新羊屯起来，待到周围食物资源枯竭，开始杀羊，同时开始建设稻田，这样可以保障食物资源的平稳过度，也可以减少中前期AI对农民的骚扰。
但是开局100木，要50个给第一个屋子，先杀鹿鹿区离家远一定要造磨坊，这样就没木头造矿场和伐木场了。
开局就六农，教士40%加成等于多2.4农，但是教士自身100金，按照升本的花费换算100金约合200-300肉，等于2-3农，而神罗教士本身又占一个生产时间。等于你付出一农的时间、2-3农的成本，造了2.4农。
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