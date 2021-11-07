邪恶冥刻p03boss怎么打 打p03用什么牌

2021-11-08 08:58:50 来源：互联网 编辑：佚名

邪恶冥刻p03是游戏中的一个boss，他会把玩家场上的牌全部清玩打起来比较麻烦，那么邪恶冥刻p03怎么过，一起来看看吧。

邪恶冥刻p03boss打法

基本没啥难度，注意清场就好，可多带一只螳螂神来解场，基本两只螳螂神完虐p03。

一、己方第一排左数第四格，这个位置非常特殊，基本是下一回合就能把对方怪物送过来，所以第四格不放怪，这样下一回合我们就多一个怪。

二、同上一个道理，第一格不放怪，因为实用效率不高，那么我们主要就是二三格上牌，所以一旦怪物转到第一格，推荐直接献祭，不要舍不得。

三、主要下牌二三格，所以难度就大大降低，那么只要注意P03的爆炸兵，错位出牌即可。

四、第二状态他会直接拍照

同理只要你第一格没怪，那么二三格铺满，那么你就基本不会输，不管你被拍照的那个怪物多强，场面永远是你的。