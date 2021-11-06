鬼谷八荒新版本逆天改命新增了哪些 逆天改命有哪些新出的

鬼谷八荒游侠最近更行了新的版本，更新后游戏中新增了不少逆天改命，那么鬼谷八荒新版本的逆天改命新加了哪些？一起来看看吧。
天地同寿：濒临死亡时，获得无敌状态持续2秒，并对全场所有敌人造成该敌人最大体力15%的伤害，每场战斗最多触发1次。
隔山打牛：每使用10次体修技能，触发一道直线罡劲，对命中的敌人造成全功法资质总和100%的直接伤害。
夺命真气：每使用10次灵修技能，触发三道追踪灵气，对命中的敌人造成灵法资质总和100%的直接伤害。
天瞳之刃：攻击造成的伤害最低变为260，此伤害随着境界而提升。
这个天瞳之刃(代码700140)是很实用的，妈妈再也不用担心我刮痧了，最低伤害的保证，让风剑、水剑用了更多的用武之地。就算是天骄登仙来了，配合上脚底抹油也能立于不败之地。
贪魔体：每受到6次攻击，免疫下一次受到的伤害。
噬魔体：每受到3次攻击，免疫下一次受到的伤害。
踏雪无痕：移动速度提高20%，且每10秒免疫一次伤害。
以武入道：每次切磋获得的心得增加100%。
神游书海：在学习秘籍时，有50%概率使得秘籍为玩家当前境界，每6个月最多触发1次。
鬼神辟易：挖坟时100%概率使得减少的寿命降低80%，这个对于喜欢堪舆的玩家来说是必须要入手的。
揭榜侠客：每次完成任务获得的奖励增加20%，并没有什么用处。
揭榜豪杰：每次完成任务获得的奖励增加40%
鸿运当头：幸运增加25，负面气运的持续时间降低25%
洪福齐天：幸运增加50，负面气运的持续时间降低50%
载物无疆：每15秒会给自身一个载物状态，会吸收期间受到的伤害，在3秒后结束时会把受到的伤害爆发给自身350范围内的敌人。
载物无疆(代码：700153)这个逆天改命对于很多近战流派来说是很香的，无敌站撸3秒钟对于近战岂不是美滋滋?
烈火燎原：神通的技能威力提升5%，神通消耗灵力的同时消耗10%的最大生命值，这是要消耗自身的精血啊，不可多用。
虎魄龙魂(代码：700155)：绝技每次命中敌人的同时，会有40%的概率附加龙吟虎啸，造成自身武法资质总和和自身灵根总和的伤害，每2秒最多触发1次，目前好像还是没有伤害，效果是贼炫酷。
凝元寂灭(代码：700156)：受到单次伤害超过最大生命值15%的时候，锁定伤害为最大生命值的15%并且冰冻所有敌人5秒，每隔50秒最多触发1次。这个逆天改命其实也是很强的，可以保证自己不会瞬间暴毙，有玩家建议搭配火剑来用。
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