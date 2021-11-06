使命召唤先锋就地取材成就怎么做 怎么收集弹药

使命召唤先锋游戏中有个使命召唤先锋就地取材成就你叫特殊，需要在规定时间杀死敌人并收集弹药，下面就为大家分享使命召唤先锋就地取材成就攻略。
就地取材是游戏中一个比较特殊的成就，完成条件为：在剧情战役中，在杀死敌人后3秒内从他身上收集弹药，累计15次。
成就玩法
这个成就推荐在第一关教程潜行杀人那里完成。
这里是算剧情战役的，并且由于这里是教程关，玩起来非常简单，非常适合做成就。
我们只需不断SL就能拿到了。
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