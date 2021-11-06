使命召唤先锋感谢您的支持成就怎么解锁 感谢您的支持成就怎么做

2021-11-07 09:33:29 来源：互联网 编辑：佚名

使命召唤先锋游戏中有很多有趣的特殊成就，其中有个感谢您的支持成就比较有意思，下面就为大家介绍使命召唤先锋感谢您的支持成就解锁方法。

使命召唤先锋感谢您的支持成就完成方法

感谢您的支持是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：观看整个制作人员表。

成就玩法

想要完成这个成就需要看完所有的制作人员表。

这个制作人表在游戏结束之后就会出现了，要一直看到最后，并且不能跳过。

跳过的话是无法获得成就的。