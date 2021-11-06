使命召唤先锋欧耶成就怎么做 墙壁怎么撞

2021-11-07 09:22:42 来源：互联网 编辑：佚名

使命召唤先锋游戏中有很多有意思的场景供玩家解锁，其中有个欧耶成就需要玩家撞破5个墙壁才能完成，下面就为大家分享使命召唤先锋欧耶成就攻略。

使命召唤先锋欧耶成就攻略

欧耶是游戏中一个比较特殊的成就，完成条件为：在剧情战役中，用战术冲刺撞穿5堵可破坏的墙壁。

成就玩法

这个成就推荐的完成位置在：斯大林格勒关，拿到小刀后。

这里左边的屋子的门的右侧墙不是实心的，可以撞。

通过反复读档获得。