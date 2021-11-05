喋血复仇噩梦难度支援怎么玩 噩梦难度支援卡组怎么配

2021-11-05 09:36:44 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇噩梦难度是游戏中最难的难度，玩家不仅需要合力的搭配好卡组好药和队友进行配合，尤其是支援位置非常重要，下面就为大家分享喋血复仇噩梦难度支援位置的玩法。

喋血复仇噩梦难度支援卡组

【支援】：保障队伍的续航，为队伍提供经济。关键就在经济，有了钱才能打仗。支援要有钞能力。那么怎么提高铜币量呢?

推荐卡牌1：“分享财富”，团队总计400，每关开局给，队伍里出门4人都带可以直接购买强化(初始金币是每人250，没有卡牌的加成下，队伍总计出门1000)。

推荐卡牌2：“铜币拾荒者”，效果生成更多的铜币堆，附带铜币探测效果，可以减小漏钱的概率，队伍里使用两张可以稳定的把兄弟卡“金钱至上”(推荐卡牌3)的作用发挥到最大。

经过简单计算，一局如果生成12堆铜币“金钱至上”的效果可以约等于一个“分享财富”，两张“铜币拾荒”几乎可以保障每局的铜币数量达到20堆，印钞能力直接拉满。

队伍可以在前期点出“铜币拾荒”，自信的话可以补上“金钱至上”，卡牌使用1张还是2张的选择要根据队伍的能力。

推荐卡牌4：”医疗专业“。”支援“位优先级很高的一张卡牌，让医疗包和除颤器可以治疗15点外伤。玩过游戏噩梦难度的小伙伴都知道，外伤在游戏里的回复手段很有限。除了400一次的急救柜，和两张几乎不会有人使用的回复外伤卡牌(个人每关回10外伤;团队每人每关回5外伤，装填10%备弹)外，就剩下最厉害的”医疗专业“了。

推荐卡牌5：”熟练救护员“给队友增加20%生命，生命的计算公式似乎是先加，再减。

推荐卡牌6：”支援型拾荒者“，地图内更多的生成医疗物资，医疗物资就是钱啊，兄弟们。身上能带的就那么多，白嫖他不香吗?一个绷带150，一瓶止痛药125，一个大包300，一个除颤器250，生成3个就是大赚，越多越赚。

这里再讲解一下为什么不选择治疗效能的卡牌。治疗效能有4张牌，15%(使用医疗物品后自己提速15%)，20%，40%(有耐力负面效果)和60%(减少50%使用速度)。一个正常人出门100血，一个大包回50，一个绷带回25。在队友倒地后，拉起来全是外伤，治疗的话直接溢出，溢出就是浪费。有个”支援型拾荒者“刷出个绷带或者止痛药就解决了。而且还有支援型强化的加成，紫色的大包可以恢复125血，对于没有大量血量卡的人来说，足够了。