帝国时代4蒙古战役最后一关怎么过 蒙古战役最后一关怎么出兵

2021-11-05 09:29:34 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4蒙古战役的最后一关难度很高，敌方出兵的频率非常快，玩家不光要派遣兵种堵住缺口，还要大量建造防御塔，下面就为大家分享帝国时代4蒙古战役最后一关过关攻略。

帝国时代4蒙古战役最后一关攻略

刘整带农民一声怒吼以塔代墙十几个塔直接堵满刷兵点，后面记得补俩兵营出兵，另一边7成兵力回回带队，农民多点也起塔守一会。

刘整带的人少要注意起塔时间，还有左边你的人过去的时候他们喜欢犯贱走河边，被对岸工事收税。

要你自己设定下路线，到了之后先别贴到地图边缘等一波刷兵让ai的部队抗死，等的时候起兵营。

然后快速过去起防御，刘整喊了以后建造速度是不用说的，但是你至少带三个农民，另一边大致类似，多带点农民追速度就是。

10个塔起步，农民不要回去就地伐木，可以拉过去维护修理破损塔。

枪兵不能停，ai自动无视炮塔，你还是必须有地面单位吸引仇恨。

后面牵骑兵过来遛他们在塔里转，所以这里难度就是前两波硬刚之后你如何微操遛死对面的人，又尽可能自己少死，就是你右键点的咋样。