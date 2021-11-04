帝国时代4罗斯金币任务怎么完成 怎么做罗斯金币任务

2021-11-05 09:22:24 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中有个罗斯金币任务，这个任务比较难完成，反应慢会被电脑队友抢掉，下面就为大家分享帝国时代4罗斯金币任务攻略。

帝国时代4罗斯金币任务怎么做

三时代有个地标，生物选欧洲温带，这个图生物多，可以一分钟自动出一只鹿，万一全地图动物不够凑500，就需要它了，但切记，上来自己围住墙，不然电脑队友也会来吃。

杀鹿支持shift操作，找到鹿群，狩猎小屋产金子也算赏金，林子里铺5个小屋然后挂机就完事了。

任务可以只有一个人的局过，即不加ai，胜利方式是圣地或者奇观，开个超大图，显示地图，满图杀野兽，差不多了就派僧侣占圣地等十分钟赢了。