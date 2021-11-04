零濡鸦之巫女奢侈的用途成就怎么做 奢侈的用途成就怎么触发

2021-11-04 09:36:37 来源：互联网 编辑：佚名

零濡鸦之巫女游戏中有很多隐藏成就可以完成，其中有个奢侈的用途成就想要完成比较难，下面就为大家分享零濡鸦之巫女奢侈的用途成就攻略。

零濡鸦之巫女奢侈的用途成就攻略

奢侈的用途是游戏中的一个隐藏成就，完成条件为：已使用零式胶卷进行灵视。

成就玩法

在第五关中，我们可以在神社地下室淹水的房间里拿到一个零式胶卷。

之后剧情进行到和累一起进入地下洞窟后，用零式胶卷在提示后对贴满符的门进行灵视。

跳杯后从检查点重开就行。