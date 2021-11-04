银河破裂者火山地区任务怎么做 火山地区任务有哪些

银河破裂者游戏中有很多地图场景，每个场景都有不少任务需要玩家完成，其中火山地图中的任务很多，下面就为大家分享银河破裂者火山地区任务火山地区任务攻略。
火山地图容易火山爆发注意走位!高温地图每秒受到伤害能研究“环境护盾-高温”优先研究。
传送“火山地区侦查”“火山地区(低威胁)
01：搜索该地区的温度异常
进入地图后迅速找到“多肉菌”，在他附近不会持续受到伤害。
02：收集低温植物的标本
也就是提取“多肉菌”样本按鼠标滚轴提取。
03：研究“低温技术”以探索火山地区
下载研究“低温技术”
顺便研究“环境护盾-高温”，避免血量消耗。
解锁“在火山地区建立雷达站确定钛矿位置”“火山地区(中威胁)”
传送“在火山地区建立雷达站确定钛矿位置”“火山地区(中威胁)”
04：找到隐藏的钛矿矿床
a.建立雷达站来定位该矿床位置
触发“研究沸石的处理”研究后解锁“火山地区沸石集中地”
b.用地质探测仪找到矿床，并挖掘
打开地图黄色区域
c.收集钛(1单位)
不用建立分基地，2电厂、1储备库、1雷达，把周围怪清理下避免攻击。
完成后解锁“在一个密集的火山活动区域收集钛”“火山地区(高威胁)”
传送“在一个密集的火山活动区域收集钛”“火山地区(高威胁)”
05：使用地质探测仪收集钛
06：下载“钛的处理”技术
解锁钛矿开采前哨(火山地区-高威胁地区)
全球任务 ：建立一个钛矿场开采前哨站(随时可以开始)
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