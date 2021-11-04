邪恶冥刻死亡卡组怎么搭配 死亡牌组怎么玩

原神逢岳之野的指路明灯可以获得大量的奖励，逢岳之野的指路明灯在好几个地方，有的地方比较好找有的就比较隐蔽了，下面91小编带来原神逢岳之野的指路明灯在哪里。原神逢岳之野的指路明灯在哪里点亮图上标示的所有雷灯之后到逢岳之野找到一个名叫知世的幽灵，与之对话即可获得一个宝箱，奖励40原石。此任务难点在于雷灯

2021-11-02 | 0