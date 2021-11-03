银河破裂者残酷难度怎么过

2021-11-03 17:25:26 来源：互联网 编辑：佚名

银河破裂者残酷难度是很多玩家都不知道怎么去通关的，想要通关残酷难度是需要一定的技巧，必须要开全图MOD或者是指令，下面91小编带来银河破裂者残酷难度怎么过。

银河破裂者残酷生存怎么过

1、必须开全地图MOD或者指令，不然就要开局存档跑全图再读档，选好位置。距离钴位置近的地方建家，快速偷钴，幸运玩家会刷到山谷地形，并且谷里有矿，完美开局。



2、偷矿，快速利用风电偷矿留门，守不住飞过来卖。

3、前2波用大剑地雷抵挡肯定没问题，把钱都放在生产上，保护好仓库留有空余，不然卖东西白卖了。

4、武器研究到蓝色就可以了，双拳套、4蓝色防护模组可以独立接好多波，注意用技能和SHIFT。

5、二级墙体、二级修理后，基本哨站就没压力了，甚至可以造少量塔，飞过去双拳套接，哨站只要顶得住，哨站距离家连线上的矿大概率都不用卖，留门不行就飞过去。

6、哨站别贪矿去建立，必须卡地形优势，不然二级墙也挺贵的，卡地形三层二级墙，2级修理，基本怪打不动，你可以一个一个飞去支援。所以钴和存碳很重要。

7、6到8个哨站完成了就可以无脑采集了，一点点补哨塔、发展电气，以3个能量塔为核心配合榴弹就行了，其它的不要想，一级雷达就行不要升级，电力由各个采矿点相连为总电力并留存储能站，发展等待胜利就可以了。