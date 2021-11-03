银河破裂者残酷难度怎么过

银河破裂者残酷难度是很多玩家都不知道怎么去通关的，想要通关残酷难度是需要一定的技巧，必须要开全图MOD或者是指令，下面91小编带来银河破裂者残酷难度怎么过。
1、必须开全地图MOD或者指令，不然就要开局存档跑全图再读档，选好位置。距离钴位置近的地方建家，快速偷钴，幸运玩家会刷到山谷地形，并且谷里有矿，完美开局。
2、偷矿，快速利用风电偷矿留门，守不住飞过来卖。
3、前2波用大剑地雷抵挡肯定没问题，把钱都放在生产上，保护好仓库留有空余，不然卖东西白卖了。
4、武器研究到蓝色就可以了，双拳套、4蓝色防护模组可以独立接好多波，注意用技能和SHIFT。
5、二级墙体、二级修理后，基本哨站就没压力了，甚至可以造少量塔，飞过去双拳套接，哨站只要顶得住，哨站距离家连线上的矿大概率都不用卖，留门不行就飞过去。
6、哨站别贪矿去建立，必须卡地形优势，不然二级墙也挺贵的，卡地形三层二级墙，2级修理，基本怪打不动，你可以一个一个飞去支援。所以钴和存碳很重要。
7、6到8个哨站完成了就可以无脑采集了，一点点补哨塔、发展电气，以3个能量塔为核心配合榴弹就行了，其它的不要想，一级雷达就行不要升级，电力由各个采矿点相连为总电力并留存储能站，发展等待胜利就可以了。
银河破裂者游戏中有非常多的任务，其中钛矿任务是比较难通过的，钛矿任务很多玩家都通不过去，做这个任务的时候是需要注意火山爆发时的走位，下面91小编带来银河破裂者钛矿任务怎么过。银河破裂者钛矿任务怎么过火山地图容易火山爆发注意走位!高温地图每秒受到伤害能研究“环境护盾-高温”优先研究。传送“火山地区侦查
原神逢岳之野的指路明灯可以获得大量的奖励，逢岳之野的指路明灯在好几个地方，有的地方比较好找有的就比较隐蔽了，下面91小编带来原神逢岳之野的指路明灯在哪里。原神逢岳之野的指路明灯在哪里点亮图上标示的所有雷灯之后到逢岳之野找到一个名叫知世的幽灵，与之对话即可获得一个宝箱，奖励40原石。此任务难点在于雷灯
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云顶之弈辛迪加阿卡丽阵容是S6赛季中比较强的一个阵容，这个阵容主要是要养阿卡丽，玩家在阵容不完全成型的情况下可以用其他棋子代替，下面91小编带来云顶之弈S6辛迪加阿卡丽阵容怎么搭配。云顶之弈s6辛迪加阿卡丽阵容怎么搭配过渡思路一，可以用卡牌大师过度，但是吃名流的位置。卡牌大师二星打工也很强的。二，用
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英雄联盟云顶之弈S6赛季已经正式开始了，辛迪加卡牌阵容在游戏中是比较一个强的阵容，这个阵容的海克斯选择也是至关重要的，下面91小编带来云顶之弈s6辛迪加卡牌阵容怎么玩。云顶之弈s6辛迪加卡牌怎么玩这个玩法非常吃名流圈的位置，最好是在后两排的两边，卡牌吃输出环境。只要不是在第一排，也可以硬玩。卡牌大师
零濡鸦之巫女深羽结局是很多玩家都没有触发过的一个结局，这个结局需要获得两个物品，而且分别有好结局和坏结局，下面91小编带来零濡鸦之巫女深羽结局触发条件是什么。零濡鸦之巫女深羽结局怎么触发深羽醒来后发现母亲又不见了，在床上获得【摄影机】和寄香【磨损的婚礼照片】。开门出去后看到深红离去，深羽也追随她来到
暗黑破坏神2重制版是很多玩家都非常喜欢玩的一款游戏，也是暗黑破坏神老玩家很喜爱的游戏，骨法技能加点是游戏中比较难的，加不好的话伤害输出就没那么高，下面91小编带来暗黑破坏神2重制版骨法技能怎么点。暗黑破坏神2重制版骨法技能怎么加点主攻技能骨矛加满，骨牢加满，骨墙加满，白骨之魂尽量高，牙尽量高;尸体爆
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