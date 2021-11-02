银河破裂者钛矿任务怎么过

银河破裂者游戏中有非常多的任务，其中钛矿任务是比较难通过的，钛矿任务很多玩家都通不过去，做这个任务的时候是需要注意火山爆发时的走位，下面91小编带来银河破裂者钛矿任务怎么过。
火山地图容易火山爆发注意走位!高温地图每秒受到伤害能研究“环境护盾-高温”优先研究。
传送“火山地区侦查”“火山地区(低威胁)
01：搜索该地区的温度异常
进入地图后迅速找到“多肉菌”，在他附近不会持续受到伤害。
02：收集低温植物的标本
也就是提取“多肉菌”样本按鼠标滚轴提取。
03：研究“低温技术”以探索火山地区
下载研究“低温技术”
顺便研究“环境护盾-高温”，避免血量消耗。
解锁“在火山地区建立雷达站确定钛矿位置”“火山地区(中威胁)”
传送“在火山地区建立雷达站确定钛矿位置”“火山地区(中威胁)”
04：找到隐藏的钛矿矿床
a.建立雷达站来定位该矿床位置
触发“研究沸石的处理”研究后解锁“火山地区沸石集中地”
b.用地质探测仪找到矿床，并挖掘
打开地图黄色区域
c.收集钛(1单位)
不用建立分基地，2电厂、1储备库、1雷达，把周围怪清理下避免攻击。
完成后解锁“在一个密集的火山活动区域收集钛”“火山地区(高威胁)”
传送“在一个密集的火山活动区域收集钛”“火山地区(高威胁)”
05：使用地质探测仪收集钛
06：下载“钛的处理”技术
解锁钛矿开采前哨(火山地区-高威胁地区)
全球任务 ：建立一个钛矿场开采前哨站(随时可以开始)
原神逢岳之野的指路明灯可以获得大量的奖励，逢岳之野的指路明灯在好几个地方，有的地方比较好找有的就比较隐蔽了，下面91小编带来原神逢岳之野的指路明灯在哪里。原神逢岳之野的指路明灯在哪里点亮图上标示的所有雷灯之后到逢岳之野找到一个名叫知世的幽灵，与之对话即可获得一个宝箱，奖励40原石。此任务难点在于雷灯
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