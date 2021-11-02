2021-11-02 17:55:30 来源：互联网 编辑：佚名

原神逢岳之野的指路明灯可以获得大量的奖励，逢岳之野的指路明灯在好几个地方，有的地方比较好找有的就比较隐蔽了，下面91小编带来原神逢岳之野的指路明灯在哪里。

原神逢岳之野的指路明灯在哪里



点亮图上标示的所有雷灯之后到逢岳之野找到一个名叫知世的幽灵，与之对话即可获得一个宝箱，奖励40原石。

此任务难点在于雷灯面积覆盖较大，自己找容易遗漏，图上标注一共40个。

任务提示不明显，需要用雷鸟羽毛才能触发的雷灯我已经特别标示了，从上至下对应位置如图。

如果按图1的标注把所有雷灯都点亮后仍然无法完成任务可以去最后一张图里标注的两个位置看看雷灯是否已经点亮。