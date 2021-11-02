2021-11-02 17:43:34 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈永恩是一个很强的英雄棋子，永恩阵容搭配的好的话其实是很强的，学院永恩对于海克斯强化的要求也是不高的，下面91小编带来云顶之弈S6学院永恩阵容怎么搭配。

云顶之弈S6学院永恩阵容怎么搭配



基础阵容：4战斗学院3白魔法师2挑战者2学者2精密发条1名流1猫猫

9人口可以上布隆开2保镖

有学院转可以上盖伦、男枪或者卡特开6学院

装备：

永恩：羊刀、泰坦/巨杀、水银/复活甲

拉克丝：法强和回蓝装(蓝BUFF、法爆、无尽)

曙光：任意肉装

猫咪：鬼书

攻速装是永恩的核心，攻速越高意味着伤害越高，并且永恩的分身是可以叠羊刀、泰坦的，所以这两件装备收益都很高。第三件最好是水银，免控并且加攻速，实在没有的话复活甲、火炮之类的装备也能用。

推荐的海克斯强化：

羁绊转职类中，战斗学院转最好，也可以由水滴+铲子直接合成，S6的铲子用处不大，选秀优先级很低，除了玩黑魔的以外(变异和炼金需求没那么高)基本没人要，如果有2个学院转在8人口就能直接开出6学院，这样两星永恩的强度也足够吃鸡了。另外也比较好用的是白魔法转。

团队加成类中，考前恶补(战斗学院英雄在第一次施放技能后回蓝)很不错，学院这个羁绊有点类似于S5.5的法师，技能放的越多伤害就越高。另一个很好用的是炽热香炉(被白魔法师提供过治疗或护盾效果的英雄会获得叠加的攻速)，非常契合永恩。

此外，浪人也是一个不错的强化。因为阵容前排只有一张3费卡曙光，整体坦度有些低，浪人的群体护盾可以很好地解决这个问题，只需要注意分散站位即可。

阵容解读：

永恩可以算是目前4费卡中上限最高的，其他主流C位四费卡(比如螃蟹、剑姬等)2星是很难吃鸡的，必须要搭其他5费大哥;但永恩由于有学院加成，配合装备(羊刀泰坦)2星就可以达到不输橙卡的输出，阵容还有拉克丝副C补输出以及白魔法牌提供辅助;唯一的问题是一星永恩实在太弱，死都D不出二星很容易老七老八。