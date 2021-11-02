2021-11-02 17:39:29 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈辛迪加阿卡丽阵容是S6赛季中比较强的一个阵容，这个阵容主要是要养阿卡丽，玩家在阵容不完全成型的情况下可以用其他棋子代替，下面91小编带来云顶之弈S6辛迪加阿卡丽阵容怎么搭配。

云顶之弈s6辛迪加阿卡丽阵容怎么搭配

过渡思路



一，可以用卡牌大师过度，但是吃名流的位置。卡牌大师二星打工也很强的。

二，用卡特琳娜过渡，这里不吃名流的位置。

阿卡丽装备

蓝霸服+无尽+法爆。

无尽+法爆，经典的组合，加暴击伤害，第三件装备选蓝霸服也是核心，优先级比无尽法爆高，非常影响阿卡丽的输出节奏，但是过渡有点不舒服。

海克斯选择

阿卡丽体系最强的海克斯是日炎棋盘，自动压血和带减疗。其次是，社交名流，后期多了30全能吸血，提升阿卡丽的容错。

运营思路

六人口：卡特+小丑+婕拉+诺手+女坦+宝石

七人口：补学者或者名流

八人口：补学者或者名流。来了阿卡丽直接换卡特，开五辛迪加。

卡组：阿卡丽+小丑+婕拉+诺手+布隆+宝石+萨勒芬妮+悠米/风女。

装备分配：前排装给女坦后面给布隆，多余的输出装给小丑作副c，物法兼顾。鬼书的很大，克制泛滥的回血，还有就是压血功能，婕拉，萨勒芬妮，喵咪都可用。

这套上九的需求不是很强烈，提升也不大。在8人口滴三星小丑也可。

注意：铲子合刺转的收益不高，不如合法转把诺手换卡牌开两黑魔法，或是合辛迪加转上九开七辛。