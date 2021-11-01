2021-11-02 17:02:41 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇是最近比较热门的新游戏，这款游戏的玩法上对于新手来说还是比较难的，对于游戏中武器的好坏很多玩家也是不能抉择的，下面91小编带来喋血复仇新手怎么玩。

喋血复仇新手怎么玩

你要知道装备等级的重要性



枪械和近战都如此

白色，垃圾级别。。甚至子弹都不够回本买枪的。

绿色，比垃圾稍微强一点，勉强够子弹回本买枪。

蓝色，开始能用了，起码没有白色和绿色这么恶心。

紫色，扫僵尸神器，甚至有点自瞄效果了

首先，和求生之路的区别是，这是一个卡牌游戏。

尽可能多用、增加耐久、增加弹药、增加治疗、和增加换弹/武器切换速度的卡牌。耐久是真尼玛不够用，回的也慢，尤其近战还耗耐久，比求生右键推耐久差多了。

建议还是和求生一样，不要乱跑，乱开机关。

因为真就贴脸刷尸潮，还有就是尽量不要跟跨平台的玩。但是现在匹配机制很迷。

有人物有脱控技能，60秒cd，被缠住了可以自行脱控。队友倒地/挂边的话尽快救援，万一真挂了只能检查点或者小关结束复活，建议带增加队友倒地次数的卡牌

个人觉得好用的武器



手枪不要用g23/m9的全自动版三连发，建议tec9/1911/或者m9/g23的手动版。

对uzi/和短喷，个人觉得不好用。

自动武器，ak/m4都还行，scar没求生里伤害最高了，个人建议半自动，m1a/农场狙击，这俩比较稳定，腰射比较准确

喷子方面感觉比起求生的就是一坨，不论aa12/xm1014还是泵动。

机枪rpk和m249大菠萝凑合用吧。比起m16/ak47感觉就是给蛋容量扩容，降低移动速度的负重，和更耗耐久。

栓动狙击两把个人评价，都是垃圾级别的。极慢的换弹速度，拉栓速度也慢，就打boss时候输出用，清小僵尸潮虽然能穿透，但是那移动速度。等你机瞄开好早被搞死了。

个人建议

喷子aa12或者1014

步枪，ak/m16/农村狙击/m1a

副武器，g23/1911/tec9

卡牌

有耐久多带耐久，最少三张。

子弹带两张

血量带最少一张

团队换弹/倒地，/血量/速度这些必带

近战刀基本必带

至于搜钱，治疗效果，伤害僵尸这些非团队卡，其实可有可无。