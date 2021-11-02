云顶之弈s6辛迪加卡牌阵容怎么搭配

英雄联盟云顶之弈S6赛季已经正式开始了，辛迪加卡牌阵容在游戏中是比较一个强的阵容，这个阵容的海克斯选择也是至关重要的，下面91小编带来云顶之弈s6辛迪加卡牌阵容怎么玩。
这个玩法非常吃名流圈的位置，最好是在后两排的两边，卡牌吃输出环境。只要不是在第一排，也可以硬玩。卡牌大师40蓝，配合蓝霸服+两名流+两学者基本可以实现1a1技能。
卡牌装备怎么搭配
无尽，法爆，蓝霸服。
海克斯怎么选择
最好有社交名流之心，不用上加里奥也能吃三名流，也可以提前一人口吃双名流提节奏。
辛迪加卡牌阵容怎么搭配
卡牌+诺手+婕拉+布隆+任意辛迪加+宝石+萨勒芬妮+喵咪/风女(八人口)
d卡
卡牌，诺手必然三，婕拉顺带追，核心三星吃利息升人口补羁绊。
运营
五人口：卡牌+诺手+婕拉+宝石+黑魔法师
六人口：补学者
七人口：补名流，这时卡牌大师成型：三辛迪加+两名流+两学者+两黑魔法
八人口：补布隆，看有无辛迪加转职，有的话，可以吃两黑魔法，没有的话就上五辛迪加。
评价：正常的一费卡运营模式，吃分率很高，吃鸡很难，毕竟一费卡。后面可以转阿卡丽。
变阵
后期阿卡丽二星的话，可以把装备给阿卡丽，补小丑开刺客羁绊。
阵容：阿卡丽+小丑+婕拉+布隆+诺手+喵咪/风女+萨勒芬妮+宝石。
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