云顶之弈s6辛迪加卡牌阵容怎么搭配

英雄联盟云顶之弈S6赛季已经正式开始了，辛迪加卡牌阵容在游戏中是比较一个强的阵容，这个阵容的海克斯选择也是至关重要的，下面91小编带来云顶之弈s6辛迪加卡牌阵容怎么玩。云顶之弈s6辛迪加卡牌怎么玩这个玩法非常吃名流圈的位置，最好是在后两排的两边，卡牌吃输出环境。只要不是在第一排，也可以硬玩。卡牌大师

2021-11-02 | 0