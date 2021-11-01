零濡鸦之巫女深羽结局怎么触发 深羽结局触发条件是什么

2021-11-01 17:58:11 来源：互联网 编辑：佚名

零濡鸦之巫女深羽结局是很多玩家都没有触发过的一个结局，这个结局需要获得两个物品，而且分别有好结局和坏结局，下面91小编带来零濡鸦之巫女深羽结局触发条件是什么。

零濡鸦之巫女深羽结局怎么触发

深羽醒来后发现母亲又不见了，在床上获得【摄影机】和寄香【磨损的婚礼照片】。



开门出去后看到深红离去，深羽也追随她来到了大涡境。

进入大涡境后，往前走就会不断出现深红的残影，这里涉及到深羽的两个结局：

GOOD END：

有拍照提示后就给深红拍照，来到海边时也要给远处的深红拍照，就会进入GOOD END，深红存活。

BAD END：

沿路所有的照片都不拍，海边那张也不拍深红，就会进入BAD END，深红死去。

这里如果拍照的话可以依次得到残影「在大祸之境里前进的雏咲深红」、残影「前往深处的雏咲深红」、残影「向着湖走去的雏咲深红」

最后湖边拍照可以得到寄香【看夕阳的影子】。