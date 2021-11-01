帝国时代4德里苏丹学者有怎么用

2021-11-01 17:32:23 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4是很多玩家都会玩的一款游戏，德里苏丹学者在游戏中是非常有用的，德里苏丹的核心单位就是学者，学者要越多越好，下面91小编带来帝国时代4德里苏丹学者有怎么用。

帝国时代4德里苏丹学者怎么用

1.德里苏丹的核心单位是学者，学者的作用不亚于农民。虽然苏丹的科技都是免费升级的，但速度极慢，只有学者能加快德里苏丹的生产和科技研发效率。



2.所有种类的兵营都可以驻扎学者，1个兵营驻扎1个学者，可以加快生产速度。

3.清真寺要早点建造，可以生产学者。清真寺能驻扎4个学者，学者能加快学者的生产速度。这里要注意：清真寺可以调节成学者被生产后自动驻扎清真寺。清真寺必须要先驻扎4个学者，这样学者的产出效率才能最好。

4.苏丹宫殿这个地标可以驻扎4个学者，能加快箭塔战象的生产速度，战象可以自动关闭生产。

5.后期的学塾更加夸张，可以驻扎20个学者，因为学塾里面的后期科技非常强大，所以需要大量学者加快科技研发速度。