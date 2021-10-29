云顶之弈s6炼金狼人阵容怎么搭配

2021-11-01 16:21:00 来源：互联网 编辑：佚名

在云顶之弈S6赛季中炼金狼人是一个比较强的玩法阵容，这个阵容不管是棋子的选择还是装备的搭配都是有一定难度的，下面91小编带来云顶之弈s6炼金狼人阵容怎么搭配。

云顶之弈s6炼金狼人怎么玩

海克斯选择



短兵相接(前两排棋子+攻击力)+即时注射(回合开始启动炼金羁绊效果)+黄金门票(有概率免费D牌)。

阵容一览

炼金，狼人，扎克，蒙多，丽桑卓，厄加特，老鼠凑成7炼金羁绊，狼人，奎因凑成2挑战羁绊。

装备



主c狼人，装备羊刀水银吸血剑，肉装给蒙多，辅助装基克越多越好，给随意和狼人站一起的前排，建议有就给。法强可以给维克多(换老鼠)或者卡莎(换奎因)。

运营：正常赌狗运营。

缺点：没水银狼人比较怕控制(缴械)。