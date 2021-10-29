帝国时代4聊天过滤器怎么关闭

帝国时代4聊天过滤器对于很多玩家来说是很烦躁的，很多重要信息都会被聊天过滤器屏蔽掉，玩家可以通过一些方法去关闭聊天过滤器，接下来91小编带来帝国时代4聊天过滤器怎么关闭。
1.转到 C:\Users\((USERNAME))\Documents\My Games\Age of Empires IV
2.在记事本中向下滚动并打开这个文件 configuration_system.lua
3.向下滚动到第 135 行：设置filterchat
4.将'True' 更改为'False'
这样设置好后保存就可以了。
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炉石传说新推出了佣兵战记模式，收获了不少玩家的一致好评，这个模式有pvp和pve两种模式，下面就为大家分享炉石传说佣兵战记PVP卡组的搭配。炉石传说佣兵战记PVP卡组推荐1、Rarran联盟自然队蓝色的三人类组合是经典的组合，这三个英雄兼具了回复和控场能力，安度因在残局更是soloking级别的英雄
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暗黑破坏神2重制版游戏中崔凡克议会是刷符文的一个好地方，除了符文还会掉落装备，但是难度比较高，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会的方法。暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会攻略首先要配备一个旭日阳光，这个必不可少。总体来说这个打法就是利用窗户把我们的锤子放进去，而我们压根不用面对三
暗黑地牢2已经正式发行了测试版本，和一代一样游戏中的难度很高，死亡后会从头开始，其中的boss非常难打，下面就为大家分享暗黑地牢2boss的打法。暗黑地牢2boss攻略推荐配置，瘟疫医生:腐蚀冲击、升级过的致盲粉末，升级过的战地医疗，升级过的全体抗性那个技能，强化蒸汽(加伤害的)或者其他技能随意带吧
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暗黑破坏神2重制版种德鲁伊是一个开荒非常好用的职业，德鲁伊多种流派，其中熊德是一个比较偏向均衡的流派，下面就为大家推荐暗黑破坏神2重制版熊德的出装。暗黑破坏神2重制版熊德装备推荐对于火熊来说，不要刻意去堆物理伤害，技能和攻击速度为上;技能的提高，对元素性的输出效果更好，而且也变相提高了物理伤害和自身