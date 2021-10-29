怪物猎人物语2银火龙基因怎么搭配 银火龙选什么基因好

怪物猎人物语2破灭之翼银火龙是游戏中最新上线的随行兽，每种随行兽的基因的选择都不同，那么怪物猎人物语2银火龙基因怎么选？一起来看看吧。
个人搭配法
濡鸦之巫女游戏中有多种路线，每一种路线都能触发不同的结局，那么零濡鸦之巫女结局有哪些，下面就为大家介绍一下。零濡鸦之巫女全结局触发方法介绍深羽结局GOODEND：有拍照提示后就给深红拍照，来到海边时也要给远处的深红拍照，就会进入GOODEND，深红存活。BADEND：沿路所有的照片都不拍，海边那张也
炉石传说新推出了佣兵战记模式，收获了不少玩家的一致好评，这个模式有pvp和pve两种模式，下面就为大家分享炉石传说佣兵战记PVP卡组的搭配。炉石传说佣兵战记PVP卡组推荐1、Rarran联盟自然队蓝色的三人类组合是经典的组合，这三个英雄兼具了回复和控场能力，安度因在残局更是soloking级别的英雄
暗黑地牢2玩家会在游戏中遇到一些建筑，其中酒馆是非常重要的建筑，那么暗黑地牢2酒馆有什么作用？下面就为大家介绍一下。暗黑地牢2酒馆作用介绍酒馆是英雄们在地区之间休息和恢复的地方。酒馆道具可以在酒馆的时候使用，他们可以治疗、解压、提供buff、以及最重要的：建立英雄们之间的好感，改变好感度。大部分这样
邪恶冥刻游戏中由很多的卡牌，每一种卡牌效果都不同，在游戏第三章种能获得不少好用的卡牌，那么邪恶冥刻第三章卡组怎么搭配，一起来看看吧。邪恶冥刻第三章卡组推荐首先是超级狙击(可以回手的手操双发剧毒，多么强大)然后是无敌的哨兵(1费能跳费能回手的快门虫你喜欢吗)大火最喜欢的0费跳费回手自爆兵特意做的0费3
暗黑破坏神2重制版游戏中崔凡克议会是刷符文的一个好地方，除了符文还会掉落装备，但是难度比较高，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会的方法。暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会攻略首先要配备一个旭日阳光，这个必不可少。总体来说这个打法就是利用窗户把我们的锤子放进去，而我们压根不用面对三
暗黑地牢2已经正式发行了测试版本，和一代一样游戏中的难度很高，死亡后会从头开始，其中的boss非常难打，下面就为大家分享暗黑地牢2boss的打法。暗黑地牢2boss攻略推荐配置，瘟疫医生:腐蚀冲击、升级过的致盲粉末，升级过的战地医疗，升级过的全体抗性那个技能，强化蒸汽(加伤害的)或者其他技能随意带吧
暗黑地牢2游侠已经在Epic平台上线了，二代相比一代做出了不少改动，游戏开荒也不再是一代的那两个角色，那么暗黑地牢2怎么打？一起来看看吧。暗黑地牢2开荒建议大题感觉和一代很像，但整体模式变成无线重来开卡感觉，不停的死，那经验才能开更多人。比较关键的几个点第一个在第一次的技能升级给谁，经过几次游戏，最
暗黑破坏神2重制版种德鲁伊是一个开荒非常好用的职业，德鲁伊多种流派，其中熊德是一个比较偏向均衡的流派，下面就为大家推荐暗黑破坏神2重制版熊德的出装。暗黑破坏神2重制版熊德装备推荐对于火熊来说，不要刻意去堆物理伤害，技能和攻击速度为上;技能的提高，对元素性的输出效果更好，而且也变相提高了物理伤害和自身
邪恶冥刻游戏中有个残酷报赏隐藏成就，需要玩家摧毁三张赏金猎人卡牌，那么邪恶冥刻残酷报赏成就怎么解锁，一起来看看吧吧。邪恶冥刻残酷报赏成就攻略残酷报赏是游戏中一个非常特殊的隐藏成就，完成条件为：摧毁一张3级赏金猎人卡牌。成就玩法首先你需要保持不死，让头上顶三颗星。然后会在战斗时出现黄色卡图的数值很BT
邪恶冥刻游戏中有很多非常有意思的成就可以完成，其中有个松鼠牧人成就需要玩家用松鼠打出伤害，但是松鼠是没有攻击力的，下面就为大家介绍用松鼠打出伤害的方法。邪恶冥刻松鼠牧人成就攻略松鼠牧人是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：用松鼠造成伤害赢得一场战斗。成就玩法游戏中的松鼠攻击力是0，所以正常来说是无