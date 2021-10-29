银河破裂者后期用什么武器好 战斗模组怎么选

2021-10-29 09:23:00 来源：互联网 编辑：佚名

银河破裂者游戏中玩家需要控制机器人一边战斗一边开发建筑，游戏中有很多武器和模组可以选择，那么银河破裂者后期武器和模组怎么搭配？一起来看看吧。

银河破裂者后期武器模组搭配推荐

个人觉得是攻击模组+等离子枪。大多数人说是迷你枪和核弹?其实我实战测试是等离子枪吧，在进攻波基本上等离子枪可以打许多核弹和迷你机枪不能打的，等离子枪除了虚空裂隙者那样子的生物基本全能ko，迷你机枪近6000发子弹打完，等离子枪1500发还没打完，而且等离子枪比迷你机枪还带穿透一样的感觉。实战用起来等离子枪真滴最好用。

攻击模组跑起来飞起来，当然是后期，前期还是发育模组比较好，加一个血量防止暴毙即可。

我是点完所有科技测试的。

个人觉得武器的话，茅和锤子差不多，剑确实有点拉跨的感觉。