零濡鸦之巫女有多少结局 结局怎么触发

2021-10-29 09:17:06 来源：互联网 编辑：佚名

濡鸦之巫女游戏中有多种路线，每一种路线都能触发不同的结局，那么零濡鸦之巫女结局有哪些，下面就为大家介绍一下。

零濡鸦之巫女全结局触发方法介绍

深羽结局

GOOD END：有拍照提示后就给深红拍照，来到海边时也要给远处的深红拍照，就会进入GOOD END，深红存活。

BAD END：沿路所有的照片都不拍，海边那张也不拍深红，就会进入BAD END，深红死亡。

放生莲结局(花嫁路线)

GOOD END：选完「花嫁の写真」，然后按照提示触摸面前的女子。

BAD END：选完「花嫁の写真」，然后对面前的女子拍照。

放生莲结局(白菊路线)

GOOD END：选完「白发の发束」，开始战斗后站在箱子前，不要打白菊，等她过来推自己。

BAD END：开始战斗后将白菊打倒。

夕莉结局

GOOD END：在水面上打倒BOSS后进行看取，夕莉存活。

BAD END：在水下打倒BOSS后进行看取，夕莉死亡。