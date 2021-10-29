炉石传说佣兵战记PVP怎么打 PVP阵容怎么组

2021-10-29 09:09:20 来源：互联网 编辑：佚名

炉石传说新推出了佣兵战记模式，收获了不少玩家的一致好评，这个模式有pvp和pve两种模式，下面就为大家分享炉石传说佣兵战记PVP卡组的搭配。

炉石传说佣兵战记PVP卡组推荐

1、Rarran联盟自然队

蓝色的三人类组合是经典的组合，这三个英雄兼具了回复和控场能力，安度因在残局更是soloking级别的英雄，比较传统的阵容还是会带乌瑟尔来配合维纶k头，但是Rarren的输出位置没有选择乌瑟尔，带上了自然三人组，用古夫和安娜来打伤害，玛法里奥作为加速控场组件。

2、YellyBug登顶火焰队

这个流派的核心思路是灵活运用凯恩的加速减速，巫妖王配合装备霜之哀伤减速对手，控速之后用迪亚波罗的火焰践踏打出高额伤害。队伍的主力输出还有另外的火焰三人组，安东尼主要用火球风暴打伤害，迦顿主要用地狱火打伤害，螺丝根据局势灵活选择三个技能，火焰法术的输出很高但大多数速度较慢，所以配合了可以控速的凯恩和巫妖王打出更好的效果。