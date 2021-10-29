暗黑地牢2酒馆有什么功能 酒馆作用是什么

2021-10-29 08:59:07 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2玩家会在游戏中遇到一些建筑，其中酒馆是非常重要的建筑，那么暗黑地牢2酒馆有什么作用？下面就为大家介绍一下。

暗黑地牢2酒馆作用介绍

酒馆是英雄们在地区之间休息和恢复的地方。

酒馆道具可以在酒馆的时候使用，他们可以治疗、解压、提供buff、以及最重要的：建立英雄们之间的好感，改变好感度。

大部分这样的道具都有大概率改善二者关系，小概率使关系恶化。

想要查看酒馆道具的话，打开背包，选择酒馆道具页(第三个)，点击道具，之后点击目标英雄，道具可能能影响1、2甚至4个英雄，然而一些特质会阻止一些道具被使用。

杂货商(酒馆页左下左数第二个按钮)提供有限的补给品，可以用遗物(金币)点击购买。当你进入一个酒馆时，他们的商品会变化。

马车建造者(酒馆页左下左数第三个按钮)是唯一你可以安装和改造马车升级的敌方，选择马车升级并拖拽到格子中，鼠标移动到升级上可以查看其效果。

打开背包点击第五个分类可以查看你的马车升级。

地区选择(酒馆页左下左数第五个按钮，也就是最右侧的按钮)是你在离开酒馆之前必须选择的。每个地区有不同的敌人和挑战，你的队伍应当准备充分来应对接二连三的挑战。

地区有会不断改变的一个条件以及一个目标，条件体现出在这个区域在这一次会有什么特殊效果产生，目标则给你一个额外的如果达成的奖励品。如果你成功完成了目标，你会在到达下一个酒馆时获得奖励。