邪恶冥刻第三章有哪些好用的卡组 第三章卡组怎么配

邪恶冥刻游戏中由很多的卡牌，每一种卡牌效果都不同，在游戏第三章种能获得不少好用的卡牌，那么邪恶冥刻第三章卡组怎么搭配，一起来看看吧。
首先是超级狙击(可以回手的手操双发剧毒，多么强大)
然后是无敌的哨兵(1费能跳费能回手的快门虫你喜欢吗)
大火最喜欢的0费跳费回手自爆兵
特意做的0费31闹钟，剩下三个效果是买强化加上的
以及，最大工程，666衔尾蛇(没这么高攻，后面200多块一次强化买不起啊)
卡组总览
顺便是最省力的刷蛇方法，回手黑山羊+蛇，调整一下手牌数量，在3号格子刷身材，这样只需要用到鼠标滚轮+鼠标左键就可以轻轻松松把蛇养大了
暗黑地牢2游侠已经在Epic平台上线了，二代相比一代做出了不少改动，游戏开荒也不再是一代的那两个角色，那么暗黑地牢2怎么打？一起来看看吧。暗黑地牢2开荒建议大题感觉和一代很像，但整体模式变成无线重来开卡感觉，不停的死，那经验才能开更多人。比较关键的几个点第一个在第一次的技能升级给谁，经过几次游戏，最
暗黑破坏神2重制版种德鲁伊是一个开荒非常好用的职业，德鲁伊多种流派，其中熊德是一个比较偏向均衡的流派，下面就为大家推荐暗黑破坏神2重制版熊德的出装。暗黑破坏神2重制版熊德装备推荐对于火熊来说，不要刻意去堆物理伤害，技能和攻击速度为上;技能的提高，对元素性的输出效果更好，而且也变相提高了物理伤害和自身
邪恶冥刻游戏中有个残酷报赏隐藏成就，需要玩家摧毁三张赏金猎人卡牌，那么邪恶冥刻残酷报赏成就怎么解锁，一起来看看吧吧。邪恶冥刻残酷报赏成就攻略残酷报赏是游戏中一个非常特殊的隐藏成就，完成条件为：摧毁一张3级赏金猎人卡牌。成就玩法首先你需要保持不死，让头上顶三颗星。然后会在战斗时出现黄色卡图的数值很BT
邪恶冥刻游戏中有很多非常有意思的成就可以完成，其中有个松鼠牧人成就需要玩家用松鼠打出伤害，但是松鼠是没有攻击力的，下面就为大家介绍用松鼠打出伤害的方法。邪恶冥刻松鼠牧人成就攻略松鼠牧人是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：用松鼠造成伤害赢得一场战斗。成就玩法游戏中的松鼠攻击力是0，所以正常来说是无
喋血复仇噩梦难度是游戏中的最高难度，在这种难度下怪物的血量和伤害变得特别高，玩家很容易团灭，下面就为大家分享一套医生近战卡组流卡组，一起来看看吧。喋血复仇噩梦难度医生近战卡组推荐近战老兵按住左键不来控，单挑特感+尸群噩梦保护队友，必要时候冲特感建议选老妈，走团队噩梦一旦失误队伍状态就下降的厉害主打团
邪恶冥刻是一款卡牌解谜游戏，游戏中玩家获得的钱可以用来购买卡牌方便自己更快的通关，下面就为大家分享邪恶冥刻第二二章用假人刷钱的方法。邪恶冥刻第二章用假人刷钱方法主要思路是通过【能量管道】组成闭合回路后，用无限能量，养大【强化法师】，如下图。卡组好组，刷钱条件非常简单，刷钱速率大概每分钟60-80，全
孤岛惊魂6游戏中完成特殊行动能获得很多的奖励，其中有个马赛奥副本非常难打，这个副本中的敌人会发射燃烧子弹，那么马赛奥副本怎么过？一起来看看吧。孤岛惊魂6特殊行动马赛奥副本攻略这次土石流副本的最大挑战，不在是那炸死人不偿命的火箭兵了。而是那最爱B.B.Q.的火焰兵(净化者)，别看他拿着火焰枪慢慢走的呆
邪恶冥刻游戏中每一个章节都有不少道具可以收集，但是有一部分隐藏的道具想要收集却没有任何提示，下面就为大家介绍邪恶冥刻第一章隐藏道具的位置。邪恶冥刻第一章隐藏道具位置介绍隐藏物品本章道具和demo版本相同。1主线任务：规则书-保险箱-臭虫和钥匙-卡牌箱-笼中狼-狼木雕和松鼠木雕-匕首-法师眼睛-挂钟-
喋血复仇游戏中每一种难度对卡组的搭配要求都不同，搭配好一套好的卡组能让游戏过关更加轻松，下面就为大家分享喋血复仇老兵难度散弹枪卡组的搭配方法。喋血复仇老兵难度散弹枪卡组推荐主打能抗，顺便输出极度专注这张卡是为了防止第一关就出BOSS腐败卡而带的，一开始没带这玩意，直到我连续一晚上开局遇到破坏者只要不
邪恶冥刻是一款玩法非常特别的卡牌解谜游戏，游戏中有很多非常有趣的彩蛋，那么邪恶冥刻第一章彩蛋有哪些，一起来看看吧。邪恶冥刻第一章彩蛋介绍在第一次来到莱西的小屋里的时候，左手边是没有图鉴的。点击造物的图标，能够吧图鉴调出查看，但是在高跳那个地方(写保险柜密码的地方)，数字是被挡住的。莱西的手会在保险柜