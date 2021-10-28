暗黑破坏神2重制版圣骑士怎么刷崔凡克议会 凡克议会用圣骑士怎么打

2021-10-28 09:39:01 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中崔凡克议会是刷符文的一个好地方，除了符文还会掉落装备，但是难度比较高，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会的方法。

暗黑破坏神2重制版圣骑士刷崔凡克议会攻略

首先要配备一个旭日阳光，这个必不可少。总体来说这个打法就是利用窗户把我们的锤子放进去，而我们压根不用面对三议员就可以杀光他们。

之后按照图1的路线走：

K3C的三议员一共有5种站位：

第一种是一半怪物在走廊，一半怪物在门里;

第二种是一只怪物在走廊，剩下怪物在门里;

第三种是一半怪物在走廊，一半怪物在门口;

第四种是一半怪物在门口，一半怪物在门里;

最后一种就是都在门里。

只要不是第五种站位，都可以按照图2的位置站好，开始放技能，如果打不到就进行微调。

把走廊的怪清空后，走到图3位置，继续通过窗户打门里的怪，仍是如果打不到就微调。

图4就是搞定收工，进去捡东西吧。