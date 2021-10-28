暗黑地牢2最终boss怎么打 打boss用什么阵容

暗黑地牢2已经正式发行了测试版本，和一代一样游戏中的难度很高，死亡后会从头开始，其中的boss非常难打，下面就为大家分享暗黑地牢2boss的打法。
推荐配置，瘟疫医生:腐蚀冲击、升级过的致盲粉末，升级过的战地医疗，升级过的全体抗性那个技能，强化蒸汽(加伤害的)或者其他技能随意带吧，最好四号位。
盗墓:升级过的铁锄头、升级的投掷飞刀，升级过的挖坟(原技能需要回忆解锁，升级后清除一个尸体并恢复50%血量)，迅捷药剂，腐蚀飞镖。
老兵:铁锤、守护、升级过的指挥(就是移除debuff的那个)、怒吼(需要回忆解锁)，升级过的盾击
强盗:升级过的锋利刀刃(无视死扛的那个)，升级过的决斗突刺，升级过的抵近射击(需要回忆解锁)，升级过的追踪射击，升级过的瞄准目标。
队伍排序一号位老兵，二号强盗，三号盗墓，四号瘟疫。
下面是最终boss——我姑且叫他黑暗之脑，显然和一代的黑暗之心同属于古神的一部分
最终boss由四个部分组成，包括锁，弓箭，狮子头和十字架组成，每个部分75滴血，抗性各不相同
boss技能分别对应四个部分，每个回合开始行动时，很恶心，给你加不同的debuff，例如锁给你上一回合禁用压力回复道具和技能，弓箭禁用远程物品和技能，狮子头禁用近战及其道具，十字架禁用治疗及其道具。
出招顺序为锁——弓箭——狮子头——十字架——锁的循环
具体哪个部分怎么打的我忘了
我只记得各个部分的攻击方式和类型不同，下面这些说法不一定正确。
锁偏好单体伤害和两者加压，弓箭偏好后排加压和后排双伤，狮子头偏好前排加压和前排双伤，十字架偏向群体加压和群体攻击，或者单体眩晕攻击
推荐:全队友谊才勉强打的过，还扛了一次死门，如果队伍关系不好最后一关四个部分加压超级多，而且都是群体加压而非单体加压，队伍彼此厌恶的可能连雪山前两个守门boss都打不过最后boss别想了，不可能的
雪山前两个守门的boss，配置分别是巨斧怨灵(我暂且称呼他为这个，后面的东西也是一样)和两个堕落天使，女武神+爪子怨灵+堕落天使
巨斧怨灵开局给自己上一个减免50%近战伤害的buff
单体伤害极其爆炸，一下普通单体攻击伤害就20多，不是老兵开了守护有防御标签的千万不要试图无甲抗他的大斧头(也不要尝试闪避，砍中就完蛋)，分分钟死门
但是巨斧怨灵群体攻击很弱，但这是建立在他没有被堕落天使技能强化的基础上，堕落天使本身很拉夸，就一个打2伤害的单体技能和一个加1压力的技能，开局自带高级闪避，很难第一时间击杀，但是最要命的是强化巨斧怨灵，开启他的最终技能，加了一次伤害等于单体普攻的群体攻击。要老命了
讲一下我的破法，升级强盗的追踪射击，就那个移除闪避的技能，升级后会给敌人一个被连击的debuff，配合盗贼强化的投掷飞刀对连击debuff提升50%暴击快速击杀堕落天使(那个无视守护，有潜行的飞刀，不是腐蚀或者没特效的那个)，没了堕落天使，剩下的就是强盗开反击，瘟疫奶上，老兵开守护保盗墓，老兵堆防御抗巨斧怨灵就行
第二个boss，麻烦点在于能不能快速击杀位于一号位女武神，毕竟她自带闪避，还有高暴击的前排群伤，推荐强盗初始的追踪射击加抵近射击(需要强盗回忆解锁)，快速秒掉女武神，后面就好打了。
这第二个boss，就一个群体加2压的技能和一个单体目标3种dot攻击的技能，堕落天使强化也没啥卵用，就提升一下压力。
瘟疫医生有个群体提升抗性的技能，升级后可以群体减压，冷却3回合，还有战地医疗解3种dot，那两个技能带了基本吊打这第二个守门boss
另外，雪山最终boss的四个部分都不会留尸体，与尸体相关的技能不要用
最终场景雪山没有回合限制，也不会有任何补给，请提前准备好补给品
最后的结局，你这驾新马车傍边多了一辆前辈的马车，老祖在最终boss击败时会说这还不是最终的胜利，我估计是得9个英雄都通关一遍才能解锁最终boss战
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