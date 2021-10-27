暗黑地牢2怎么开荒 开荒怎么玩

2021-10-28 09:20:33 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2游侠已经在Epic平台上线了，二代相比一代做出了不少改动，游戏开荒也不再是一代的那两个角色，那么暗黑地牢2怎么打？一起来看看吧。

暗黑地牢2开荒建议

大题感觉和一代很像，但整体模式变成无线重来开卡感觉，不停的死，那经验才能开更多人。

比较关键的几个点

第一个在第一次的技能升级给谁，经过几次游戏，最好给瘟疫医生的加集体buff的，升级后可以减一点压力。没有这个很可能第一个本都打不过。简单点理解就是狗哥变成瘟疫医生了

第二个就是压力的问题，这代的压力不再是之前的两轮后满200进死门，而是变成压力次数，十次就会疯。并且这代的胡言乱语变成了友谊系统，不是当成疯，而是生命降到1%左右后掉与同伴的友谊值，友谊值满了可以出发友谊关联(例如挡刀补伤害或者减压力的话)。仇恨值满了则是经典说骚话扰乱队友。这也导致了雪球越滚越大。只要压力够小。最后每个人都是每个人的朋友。但反而压力处理不过来，仇恨关联了后基本很难回来，基本完蛋。最关键是到了营地是不会回复到正常关系，没搞好会一直仇恨下去，友谊也是。所瘟疫医生的控压很关键

这里的老兵就与三个队友都各自形成了友谊绑定

第三就是物品问题，不再是在探索过程中随便使用各种绷带草药食物等等了，而是把一个可使用物品关联到专门的人身上，只有在战斗中可以用，但是不消耗行动点，前期唯一能有治疗技能的在瘟疫医生手上和盗贼的自我治疗，并且瘟疫医生的治疗可以减少掉流血腐蚀燃烧的持续扣血deff，所以受限于血量问题，经历每个人带一些能回复的，例如绷带和药膏。但由于没有完成后回家的仓库了，所以任何的东西都会一直占用背包的格子，例如药物，金钱和饰品，这里就要经常的丢东西了(这里推荐丢饰品，价值不大的主动药物，例如加抗性buff的，因为瘟疫医生的技能加抗性，以及营地的减压力物品，因为压力能被瘟疫医生控住。说到底关键的还是升级瘟疫医生的技能)

这里带绿框的就是只有闯关结束，在营地才能用的，所以大部分情况下可以仍，因为不确保过的了本，死了就重来了，没有家可以回了!，红色框的就是主动使用物品，需要与角色进行绑定，这里的香炉可以减少单个敌人前两次的命中率，打架可以立马用一个。紫色的只有在遇到商店时购买饰品用的(这里卖商品的人就是一代的那个道具商人，迪马斯还会说他好像见过这个人，哈哈，)金币就是买道具和治疗，解/绑怪癖的

最后总结一下

瘟疫医生的技能升级，就可以玩了

再带几个加速的饰品，开始先全体减压上抗性buff，起飞(但注意这个技能有三回合的冷却时间，治疗一场战斗只能用三次，所以要谨慎用治疗)

最后推荐几个比较好的升级技能，就是迪马斯的突进+反击的技能，升级后带一次50%的躲避，在这个挨打较多的游戏里，很关键。并且这里有的怪癖异常强(迪马斯战斗开始直接到一位，两减伤两嘲讽)，发现好的记得锁。