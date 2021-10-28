暗黑破坏神2重制版熊德穿什么装备 熊德搭配什么装备

2021-10-28 09:12:36 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版种德鲁伊是一个开荒非常好用的职业，德鲁伊多种流派，其中熊德是一个比较偏向均衡的流派，下面就为大家推荐暗黑破坏神2重制版熊德的出装。

暗黑破坏神2重制版熊德装备推荐

对于火熊来说，不要刻意去堆物理伤害，技能和攻击速度为上;技能的提高，对元素性的输出效果更好，而且也变相提高了物理伤害和自身的安全熊人变身和变形术。

所以说，刚毅不是首选，首选是谜团或荣耀，谜团不仅是对伤害输出有好处，同时45高跑，对火熊pvc的机动性也是个很好的辅助。

以熊德的攻击方式，跑的更快的话，效率也相对更高，当然了，如果不太在乎这种机动性，而觉得抗性不太够的话，荣耀之链也是不错的选择。

熊德虽然杀怪效率不如狼德，但是安全性远高于狼，可以这么做，先震波牵制敌人，然后撞槌打怪聚气，最后焰爪做终极攻击。

对于不是太危险的场景，可以放弃震波那一道工序，直接撞槌配合焰爪来打，有撞槌对伤害的聚气加成。