喋血复仇噩梦难度医生近战卡组怎么搭配 医生近战流卡牌怎么选

孤岛惊魂6游戏中完成特殊行动能获得很多的奖励，其中有个马赛奥副本非常难打，这个副本中的敌人会发射燃烧子弹，那么马赛奥副本怎么过？一起来看看吧。孤岛惊魂6特殊行动马赛奥副本攻略这次土石流副本的最大挑战，不在是那炸死人不偿命的火箭兵了。而是那最爱B.B.Q.的火焰兵(净化者)，别看他拿着火焰枪慢慢走的呆

2021-10-27 | 0