邪恶冥刻假人怎么刷钱 第二章怎么用假人来刷钱

2021-10-27 09:13:35 来源：互联网 编辑：佚名

邪恶冥刻是一款卡牌解谜游戏，游戏中玩家获得的钱可以用来购买卡牌方便自己更快的通关，下面就为大家分享邪恶冥刻第二二章用假人刷钱的方法。

邪恶冥刻第二章用假人刷钱方法

主要思路是通过【能量管道】组成闭合回路后，用无限能量，养大【强化法师】，如下图。

卡组好组，刷钱条件非常简单，刷钱速率大概每分钟60-80，全凭个人手速。就算用鼠标宏也只需要设置一个“左键连点”即可，快捷方便。