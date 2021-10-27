孤岛惊魂6特殊行动马赛奥副本怎么打 打马赛奥副本穿什么装备

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而是那最爱B.B.Q.的火焰兵(净化者)，别看他拿着火焰枪慢慢走的呆萌样，他这次可是装备了"燃烧子弹"，如果不赶快杀了他，你的PG-240X可是会快乐的唱起歌来。
因此，抗烧装备在这关就很需要了。
然后在最后的防守区，这次竟加派了"坦克"(爆炸还附加燃烧!!)
不过这次防守区域是在高楼上，所以压力就比中生代低了些。
但是少了些遮蔽物跟自动降温瀑布。就很常需要用水龙头降温。
敌军躲藏位置也变得很不好找，拖台钱。感应手榴弹很常漏扫。
精3会出两台直升机+两台坦克。
路线讲解
土石流关卡的地形比较乱些，第一次来这关卡的朋友，可以沿着铁路到达PG240-X的位置。
之后就可以在丛林间、下水道到处跑。
先从疏散区的铁围篱穿过丛林然后跟着铁轨往空军基地跑。
这次关卡的点跟点都颇密集的。
路上很容易遇到敌军。
经过士兵宿舍请记得拿宝箱钥匙。
这次PG240-X的位置也是有三个警报器(两个户外一个室内)
但是这次在两个入口处都有监视器(被照到会一直叫)
可从侧门(无摄影机)或是后门打掉摄影机后进入。
之后到二楼窗户可射掉外面的警报器，之后再到一楼大门打掉门边的警报器(子弹可穿帆布)。
警报器如果响起，会出一堆火焰兵喔。
杀掉指挥官拿取冷却器钥匙后可以先去开启冷却器。冷却器开启时会有警示音，附近的敌人听到后会跑过来找人。冷却器开启大约要10秒。拿取PG-240X时角色是不会被发现跟攻击的(火烧不确定)。
这次关卡因为有火焰兵的关系，导致容易过热。所以要泡三次水才不会翻车。
绕过控制塔然后往灵猫矿井前进。
从大门右侧围墙缺口可以绕进去水塔后方，有空加减暗杀一下火焰兵，尤其是精锐(有盾牌图)精锐会射燃烧子弹。
我都躲这个角落(水塔后方可以翻到这里)，离开时右前方有弹药箱可以补充。
之后一样绕外侧进去加油站，到洗车区之前应该会遇到2~3只兵。可以先暗杀，再去丢烟雾弹冲水。
冲完就可以跑了。(如果有先暗杀应该不会被追击射到)
之后沿着小山坡上去楼上准备吧。
上坡可以用跳跃，比跑得快。
这关的水源都是在楼顶，然后有分两种。
一种是水龙头式，另一种需要开枪漏水来降温，但是水会用完。
所以防守位置推荐在图片左侧大楼顶的水龙头水塔旁边(就算水塔被射 漏光水，但是水龙头会是无限出水的)。
该大楼的另一侧有迫击炮(可被炸毁)，可留着炸坦克用。
第一步先将感应手榴弹丢向另两栋大楼。
优先打掉在顶楼的士兵。再清掉街道上的。
然后敌人在爬梯上来时记得要打掉。
坦克可以留着最后在弄。看要炸毁还是要EMP后强占。
坦克的弱点在后面油箱处。打爆油箱后可以继续射击。一般子弹也会有伤害。
我是拿出烟火跟铁管炸弹去炸。
注意温度然后清兵就可以轻松过了。防守难度比中生代简单。但是很拖时间。
有的敌人还给你躲在很远的地方不出来。或是很爱躲掩体不探头。
如果战斗中莫名其妙被炸到(没警告图示)，那大概是坦克远程轰的(还没到街道)
个人推荐装备
极品背包
「医护兵」可倒地自救并且持续补血(但是飞鼠摔死或自爆不行)
因为死掉会从上一阶段重新开始,并且会扣复活次数
投掷物
感应手榴弹(非常重要，可持续标记敌人)
烟雾弹(非常重要，不想降温时被打到歪头就要带)
另外的投掷物可以带黄色炸药或C4之类加减用来炸坦克
武器
强力建议穿甲弹
然后可带一把机枪配爆破子弹打直升机或是打坦克(请瞄坦克屁股的油桶打)
或是直接用会追踪的极品烟火、极品火箭背包。这类都可
小枪模块改全体装填(装填此武器时为所有武器装填)
感觉土石流蛮适合组队来玩的。
接下来就等待新的副本开放~再来探索啰。
最后补上这次很神奇的水塔漏水机能。
水塔被打越多洞水位会降越快。
最终会漏光，目前测试小水塔(附水龙头)
在底端打一洞可以流八分钟左右才空。
如果防守时不想转水龙头可以在底端打一洞。让水冲在PG240-X上面做降温。
但是流空的水塔，水龙头还是可无限出水的。
然后水塔是防炸不防射的。
补上标准以外 各难度黑市代币(硬币)奖励数量。
额外副本奖励(星号)是要玩最新开放的那个才有。
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