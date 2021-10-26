邪恶冥刻第一章隐藏道具在哪 第一章有哪些隐藏道具

邪恶冥刻游戏中每一个章节都有不少道具可以收集，但是有一部分隐藏的道具想要收集却没有任何提示，下面就为大家介绍邪恶冥刻第一章隐藏道具的位置。
隐藏物品
本章道具和demo版本相同。
1主线任务：规则书-保险箱-臭虫和钥匙-卡牌箱-笼中狼-狼木雕和松鼠木雕-匕首-法师眼睛-挂钟-弱狼和胶卷-冥刻相机，懂的都懂。注意，至少要到3周目才能获得特殊的眼睛。
2戒指：墙上挂钟拨至11点整，可永久获得金戒指。在莱西头目战前，佩戴金戒指可以直接通过莱西的“环形虫”试炼，获得一个被动加成。
3金牙齿：2周目开始，地球仪下方会出现一个头骨，嘴巴上随机出现2~4个金牙，可以摘下来买皮毛，每次头目战后重置。
4烛烟：在3个不同的周目掐灭蜡烛并收集烛烟，就能将头目战中的烛烟永久地替换为大型烛烟。
5油画：2周目开始，油画中会出现卡牌摆放示意图，在战斗中按画中要求摆放卡牌(成功时游戏画面震动)，就能解锁油画奖励。奖励共三个，四叶草——选牌时可重roll一次，蜡烛——增加一次失败机会(以及烛烟)，金蜜蜂——将松鼠牌堆替换为蜜蜂牌堆。为了尽快玩到第二章，本人只拿了四叶草，因此不确定正式版中是否有蜡烛和金蜜蜂。本周目获得奖励后，下周目才会出现新的油画任务，所以至少要到4周目才能拿到所有的油画奖励。
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