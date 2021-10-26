邪恶冥刻第一章隐藏道具在哪 第一章有哪些隐藏道具

银河破裂者游戏中铁矿是非常重要的资源之一，造建筑和升级都需要，铁矿是可以依靠其他建筑无限刷的，下面就为大家介绍一下。银河破裂者无限刷铁矿方法首先找个低侵略的地方，然后开始建太阳能大量的，还有大量的蓄电站剪完之后有一个装置可以把多余的能量转换为铁我现在是每回合加51，再建一些维修塔然后不需要过问了。看

2021-10-22 | 0