喋血复仇老兵难度散弹枪卡组怎么配 老兵难度用什么散弹枪好

2021-10-26 09:26:09 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中每一种难度对卡组的搭配要求都不同，搭配好一套好的卡组能让游戏过关更加轻松，下面就为大家分享喋血复仇老兵难度散弹枪卡组的搭配方法。

喋血复仇老兵难度散弹枪卡组推荐

主打能抗，顺便输出

极度专注这张卡是为了防止第一关就出BOSS腐败卡而带的，一开始没带这玩意，直到我连续一晚上开局遇到破坏者

只要不被围殴，基本问题不大，打路人局经常是杀得最多而且还血量最多吃药最少的那个(没有超级近战队友的情况下)

拿TAC的话主打对抗特感，拿其他的就主要对抗小怪

拿AA12的话就能都不怕，代价是缺子弹

硬是真的硬，章节2最后一关(吧大概)最后打两个破坏者时候经常直接正面刚不带怕的(其他特感别来控我就行)，就蹲在两个破坏者脸上打弱点

玩起来感觉定位有点类似近战

试了一下AA12，必须自带弹药箱，而且还要买弹药箱(快捷装备)的升级，不然基本上用不了，路上还得穿插一下手枪开路。

不过尸潮的时候可以稳定发挥，稍微被围也问题不大，能打能抗，堵门口能力和近战有得一比。

专门AA12的话估计还要调整一下卡位，带点加弹药的卡。