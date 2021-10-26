邪恶冥刻第一章彩蛋是什么 第一章彩蛋在哪

2021-10-26 09:21:39 来源：互联网 编辑：佚名

邪恶冥刻是一款玩法非常特别的卡牌解谜游戏，游戏中有很多非常有趣的彩蛋，那么邪恶冥刻第一章彩蛋有哪些，一起来看看吧。

邪恶冥刻第一章彩蛋介绍

在第一次来到莱西的小屋里的时候，左手边是没有图鉴的。

点击造物的图标，能够吧图鉴调出查看，但是在高跳那个地方(写保险柜密码的地方)，数字是被挡住的。

莱西的手会在保险柜的右边缩回去。

如果玩家直接打开保险柜，里面不是臭虫和钥匙，而是莱西给你准备的食物。

卡如果全部抽完，会在对方的场上生成名为饥饿的造物，身材为你的x/x(x为你的疲劳值)

如果不死亡一次制作死亡卡以后，你在莱西的箱子中找不到法师的魔法眼。这个就不放图了，比较还挺吓人的。

初见2.3层boss均会使用8熊大阵(这个应该大多都知道了)

在未死亡通关5次以后(不一定是前置条件)起身转向保险柜会看到P03的照相机

在通关8次以后(我是未死亡，死了应该也能看到)后，保险柜旁边的篮子里面会有一张卡。根据第三章毛皮商人的话可以知道这张卡叫做女皇。