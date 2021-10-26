帝国时代4兵种克制机制是什么 兵种之间有什么克制

2021-10-26 09:07:53 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4这一作加入了新的系统，兵种之间能够相互克制，这大大提高了游戏的策略性，那么帝国时代4兵种之间克制关系是什么，一起来看看吧。

帝国时代4兵种克制关系介绍

通常来说，游戏中除去海军和经济单位之外，大致可分为步兵，骑兵和炮兵。

其中炮兵几乎可以视为专门的攻城单位，克制建筑，但被所有兵种克制。

步兵

步兵大体上可以分为长矛兵，剑兵等步兵，弓箭手。

长矛兵：廉价的反骑兵单位，也有不错的近战能力，被弓箭手和步兵克制。

步兵：攻防兼备的单位，擅长对付长矛兵等笨重的近战单位，被机动单位(弩手等)和骑兵克制。

弓箭手：分为弓手，弩手和火枪手，作用类似，用来支援前线的步兵，擅长对付移动缓慢的单位，被骑兵克制。

骑兵

骑兵可分为冲击骑兵，弓骑兵和特殊骑兵

冲击骑兵：高速移动的冲锋单位，擅长对付支援部队，并能造成高额冲锋伤害，被长矛兵和弓骑兵克制。

弓骑兵：高机动性的远程单位，适合对付移动迅速的近战单位，例如骑兵，轻步兵等，但被弓箭手克制。

特殊骑兵：例如骆驼骑兵，象兵等，用于专门用途，克制关系也很明显。