云顶之弈S6炼金老鼠阵容怎么搭配 炼金老鼠怎么玩

云顶之弈在测试服中S6赛季已经上限，其中有套炼金老鼠阵容强度不错，不知道国服之后上线会补货改，下面就为大家分享云顶之弈S6炼金老鼠的玩法。
基础阵容：7炼金2刺客2格斗家
阿卡丽没来前用艾克
9级可以挂猫、金克斯、卡莎等橙卡凑羁绊
推荐追3：老鼠、炼金、狼人
装备：
老鼠：无尽、正义、巨杀/杀人刀
炼金(3星再给)/蒙多：肉装
阿卡丽：法强装捡垃圾
螃蟹/狼人(3星再给)：AD装捡垃圾
S6的杀人刀机制有变化，取消了击杀叠层数，改为不同星级固定值，星级越高攻击力加成越高，类似于鸟盾，所以非常适合赌狗阵容中的三星主C。巨杀这件装备则是S6唯一神装，由于轻语的优先级大幅降低，而且巨像、格斗家等前排泛滥，非常容易达到巨杀1600的阈值，所以现在巨杀优先级特别高;无尽配合2刺保证伤害，正义提供回血和容错。
阵容站位：
刺客常规沉底站位拉怪即可;
如果有炼金爆炸的强化，可以全部顶到前排
推荐的海克斯强化：
首先是羁绊类的，炼金转>刺转
包括了炼金科技之魂/心、X元素、刺客之魂/心、隐藏之刃等，炼金科技这个羁绊非常强，类似于加强版的黎明，多了减伤和攻速，不光是赌老鼠，螃蟹、蒙多等主C的高炼金阵容也是很强的。
然后是团队和羁绊加成类的，炼金过载>烟幕弹=即时注射=日炎棋盘
炼金过载测试服更新2天已经削弱2次了，不过还是非常好用，可以补伤害，日炎棋盘的效果也类似;烟幕弹的效果是刺客单位低于一定血量进入潜行状态，移除所有负面效果，可以转移仇恨，防止老鼠暴毙;即时注射则能开局直接触发羁绊效果，增加爆发。
最后是通用的特殊效果类的，DD街区自然是最适合赌狗阵容的，其他给装备给钱的也都能选。
阵容解读：
老鼠的技能可以看作是S5.5螳螂+卡莉斯塔的结合体，炼金老鼠这套阵容其实就是加强版黎明螳螂，阵容从组成到运营都非常简单，但是目前的强度很高，非常推荐大家去试一试。
阵容的关键就是一个三星老鼠，其他都无所谓，凭借三星老鼠的强势期中期锁血速拉人口开高炼金，后期再养一个任意高费C位给老鼠补伤害。
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