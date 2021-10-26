云顶之弈S6炼金老鼠阵容怎么搭配 炼金老鼠怎么玩

2021-10-26 08:57:35 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈在测试服中S6赛季已经上限，其中有套炼金老鼠阵容强度不错，不知道国服之后上线会补货改，下面就为大家分享云顶之弈S6炼金老鼠的玩法。

云顶之弈S6炼金老鼠玩法介绍

基础阵容：7炼金2刺客2格斗家

后期狼人(没3星)或者丽桑卓可以换维克托

阿卡丽没来前用艾克

9级可以挂猫、金克斯、卡莎等橙卡凑羁绊

推荐追3：老鼠、炼金、狼人

装备：

老鼠：无尽、正义、巨杀/杀人刀

炼金(3星再给)/蒙多：肉装

阿卡丽：法强装捡垃圾

螃蟹/狼人(3星再给)：AD装捡垃圾

S6的杀人刀机制有变化，取消了击杀叠层数，改为不同星级固定值，星级越高攻击力加成越高，类似于鸟盾，所以非常适合赌狗阵容中的三星主C。巨杀这件装备则是S6唯一神装，由于轻语的优先级大幅降低，而且巨像、格斗家等前排泛滥，非常容易达到巨杀1600的阈值，所以现在巨杀优先级特别高;无尽配合2刺保证伤害，正义提供回血和容错。

阵容站位：

刺客常规沉底站位拉怪即可;

如果有炼金爆炸的强化，可以全部顶到前排

推荐的海克斯强化：

首先是羁绊类的，炼金转>刺转

包括了炼金科技之魂/心、X元素、刺客之魂/心、隐藏之刃等，炼金科技这个羁绊非常强，类似于加强版的黎明，多了减伤和攻速，不光是赌老鼠，螃蟹、蒙多等主C的高炼金阵容也是很强的。

然后是团队和羁绊加成类的，炼金过载>烟幕弹=即时注射=日炎棋盘

炼金过载测试服更新2天已经削弱2次了，不过还是非常好用，可以补伤害，日炎棋盘的效果也类似;烟幕弹的效果是刺客单位低于一定血量进入潜行状态，移除所有负面效果，可以转移仇恨，防止老鼠暴毙;即时注射则能开局直接触发羁绊效果，增加爆发。

最后是通用的特殊效果类的，DD街区自然是最适合赌狗阵容的，其他给装备给钱的也都能选。

阵容解读：

老鼠的技能可以看作是S5.5螳螂+卡莉斯塔的结合体，炼金老鼠这套阵容其实就是加强版黎明螳螂，阵容从组成到运营都非常简单，但是目前的强度很高，非常推荐大家去试一试。

阵容的关键就是一个三星老鼠，其他都无所谓，凭借三星老鼠的强势期中期锁血速拉人口开高炼金，后期再养一个任意高费C位给老鼠补伤害。