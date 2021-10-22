暗黑破坏神2重制版哪些符文厉害 符文要保留哪些

2021-10-25 10:34:23 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版相信有很多玩家在游戏过程中遇到满背包都是符文，想要扔掉但不知道要保留哪些，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版需要保留的符文。

暗黑破坏神2重制版强力符文介绍

排名第一，18#Ko。20以下的小符文最有价值的无悬念18#Ko。N个符文之语都要用到，玩家接触比较多的OAK、和谐、遵从、财富、执法者等等。而且扩展级护甲类暗金装备升级要用到，所以有谁要是说连Ko都懒得捡，吹吧你。

排名第二，8#Ral。手工艺品，打孔公式，带毛护甲修理(带毛装备是指超强的xx，带有额外的伤害或防御增强之外还带有额外的耐久增强，其修理费用会让你很愤怒～)，眼光等等。用途广泛，和PG一样值得专门建小号单独保存，记得留几个备用。

排名第三，15#Hel。用量较大，尤其是当前主角符文之语精神的fcr要求，以及后期土豪们追求满变。无论自用还是交易，都有必要保留一定数量。

第四名，13#Sheal。镶嵌价值。不管是武器上的ias还是护甲的fhr，都是提高自身实力的重要指标。另一个用处是普通级护甲类暗金装备升级(最常见的就是金色腰带，因为只有3行所以很多人都升级一下～～)。

并列第五名，17#Lum。扩展级暗金武器升级要用到(比如减速叉)，而且就算因为他哥你是不是也应该留几个呀。19#Fal。传说中的450ed黄金弓，如果是扩展级的得多尴尬～另一个上榜理由也是因为他哥。

另外，由于精神和眼光的存在，11#Amn、12#Sol、7#Tal、9#Ort、这些小符文一般都会保存备用。