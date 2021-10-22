孤岛惊魂6特殊行动鳄鱼别墅副本怎么打 鳄鱼别墅副本钥匙在哪

2021-10-25 10:28:58 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6一种有个特殊行动鳄鱼别墅副本难度很大，敌人的数量而且伤害非常高，而且敌方有很多狙击手，下面就为大家分享孤岛惊魂6特殊行动鳄鱼别墅副本攻略。

孤岛惊魂6特殊行动鳄鱼别墅副本攻略

本关卡须注意兵种为

狙击手

本关的草衣狙击手颇多

准度高 伤害高。都站在高处，玩家逃跑时很容易被打屁股。

鳄鱼

伤害不高，但是机率让你进入反击动作。

(尤其是反杀动作超久，还要qte)

每个水源基本会有一只。

副本个人推荐路线地图

这次路上有快捷方式，不过有少许巡逻兵。中间有高度差，所以回程不能走这条。

鳄鱼别墅的东北跟西北方外围高处有狙击手，沿着路线跑可以不被发现然后入侵。

别墅户外警报两个、室内警报器一个(房外有监视器小心不要触发)。

敌人头目很烂。

这次跟中生代一样。如果穿跑速装，只需要停留两站。

刺骨庭院跟靶场就可以。

有试过直冲桥梁检查站，但是阴影处太少也较远。很高的机率在到达前就炸掉。

然后这关路上一样有副本的宝箱(一次性)是400黑市代币。

钥匙位置跟宝箱位置如地图标示，宝箱周遭有许多猎豹请注意。

详细路线

首先下车后往左边山路开跑，一路上会有零星的狙击手。

之后会有一个小坡跳下去后就不能再沿原路回来了。

跳下小坡之后沿着山壁跑，然后从鳄鱼养殖场外侧路过。

到达别墅外围后沿着花园绕外侧可以直接往别墅楼梯上楼。

从楼梯上楼后可以直接消音射掉第一个警报器。

接着从旁边的窗户进入室内，(记得丢感应手榴弹，扫描仪下敌人位置)可以看到第二个警报器。

警报器房间窗外有时会有一个狙击手，杀掉后可以从阳台再打掉第三个警报器。

之后清光敌人拿到钥匙，就准备开跑吧!!!头跟身可以换防穿甲的。(降狙击手伤害)

路过喷水池可以顺便加减泡一下。

到达刺骨庭园后，从外侧绕入。

左侧蓝色屋顶会有站狙击手。烟雾弹可以丢多点。

泡水的时候可以顺便杀掉狙击手降低逃跑压力。

但要小心被鳄鱼咬。

逃跑路上有弹药箱，可以顺路捡补充烟雾弹。

水源前方水龙头没有遮蔽物。

后方有遮蔽物 但是要打洞漏水。然后补烟雾弹放些毒。

之后一边躲靶场的狙击手射击，一边跑山路 绕过通讯营地。回到灯塔。

最后的防守(我有把树炸掉，所以看起来比较空)

装备主要有抗穿甲就OK，武器看个人喜好，目前是最简单的防守关卡。

攻击兵种数量比例为：狙击手>骑兵>一般兵>重甲兵>直升机>鳄鱼

骑兵移动为1跟3，鳄鱼为4。其它兵种4个方向都会出。

防守位置的阴影处"几乎"不会增加PG240-X的温度。(图片的阴影因为我在副本待太久位置跑掉了)

如果中央火力压力太大可以躲到屋后打屋顶的水塔让它漏水降温。

主要注意后方的敌军就好。(如果不好找人可以先把树炸光)。

目前鳄鱼副本我有遇到一个严重BUG，就是防守时直升机被击落后会不计入完成度。

如果发现卡在87%或88%然后都找不到敌军，那就是卡BUG了。要自杀重新打防守。

目前我"猜"是直升机还没进入防守区域前就击坠会导致没有计算到里面。

就看大家有没有遇到一样的问题了。